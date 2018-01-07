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Katılım oranı yüzde 62

 KKTC’de bugün yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde oy verme süresi saat 18.00’de tamamlandı, sandıklar kapandı. Katılım oranı saat 17.30 itibarıyla yüzde 62.44...

07 Ocak 2018 Pazar 19:28
Katılım oranı yüzde 62
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 KKTC’de bugün yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde oy verme süresi saat 18.00’de tamamlandı, sandıklar kapandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçime katılım oranının saat 17.30 itibariyle ülke genelinde yüzde 62.44 olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, oyların ilk sayımının gece yarısından sonra tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Şefik’in verdiği bilgiye göre, ilçelere göre katılım oranları Lefkoşa’da 61 Mağusa’da 57.26 Girne’de 58.5 Güzelyurt’ta 62.2 İskele’de 62.5 Lefke’de 73.16 oldu.

Şefik, Yüksek Mahkeme binasında yaptığı açıklamada, oy sayımında, ilk olarak mühürlerin, akabinde ise karma oyların sayılacağını, her sandıkta yapılan sayımın telefonla veya fotoğraf çekilerek viber’la YSK’ya bildirileceğini, bilgisayarlara işlendikten sonra da rakamların yayınlanacağını söyledi.

Şefik, sayımın gece yarısından sonra tamamlanmasını beklediklerini, sandıklardan sayımların ise 21.00 itibarı ile gelmesini beklediklerini kaydetti.

Şefik, fotoğraf çekmek gibi her seçim döneminde yaşanan olaylar dışında, herhangi bir olayla karşılaşmadıklarını da bildirdi.

Basından takip edebildiği kadarıyla karma oy kullanımının daha çok tercih edileceğini kaydeden Şefik, bu seçimlerde ilk kez karma ve mühürlerin ayrı ayrı cetvellerde işleneceğinden, karma ve mühürlerin oranının ayrı ayrı kesin olarak verilebileceğini söyledi.

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