“KATİLLİK EN AĞIR SUÇ”

PLANLAYARAK ADAM ÖLDÜRME…

İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın evlerine gittikleri sırada pusu kurularak hayattan koparılması ile ilgili suikast davasında son tanık tahkikat memuru Murat Bayram da şahadetini tamamladı. Girne Kaza Mahkemesinde görüşülen tahkikat duruşması Yargıç Zehra Yakut Bilgeç huzurunda tamamlandı. İddia makamı Savcı Ali Hidayetin sorularını yanıtlayan Murat Bayram, bugüne kadar 10-16-17-23-24 ve 30 Kasım tarihlerinde olmak üzere 6 gün mahkeme huzurunda yeminli şahadet verdi.

Katil zanlıları Mustafa Söylemez, Musa Çiçek,Veysel Sare ve Ömer Tunç’un birlikte taammüden adam öldürme ve beraberinde 17 davadan itham edildi.

Tahkikat duruşmaları kapsamında 326 emare sunuldu ,19 tanık dinlendi. Öte yandan Tahkikat memuru Murat Bayram mahkemede tahkikatın halen devam ettiğini vurguladı.

HAKLARINDA BAŞKA SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR…

Veysel Sare ve Musa Çiçek’in avukatlığını yürüten Süleyman Özsoylular mahkemede tahkikat memuru Murat Bayram’a İthamnamedeki ithamlar dışında da başka soruşturma olduğunu söylediniz bu soruşturma nedir? Sorusunu sordu.

Bayram cevaben, “şu an tamamını hatırlamamakla birlikte KKTC’ye kanunsuz yollardan giriş yapan sanık 2 ile ilgili sahte evrağı tedavüle sürme sanık 3 ile ilgili de gizli ittifakta bulunma suçlarıyla ilgili farklı tahkikat memurlarının yürütmekte olduğu soruşturmalar mevcuttur” dedi.

Avukat Süleyman Soyluların bir diğer sorusu ise, “El yazısı örneğini almaktaki amacınız bu mu?” oldu. Bayram ise “Sanık 2 Veysel Sare ile ilgili sahte evrak soruşturmasıyla ilgili el yazısı örnekleri temin edilmiştir. Sanık 3 Musa Çiçek ile ilgili yapmış olduğu alışverişlerde yazıp imzaladığı faturalardaki el yazılarının karşılaştırılmasıyla ilgilidir” dedi.

20 ARALIK’TA AĞIR CEZADA…

Huzurunda görülen tahkikat duruşmasında katil zanlılarına haklarındaki ithamları okuyan Yargıç Zehra Yakut Bilgeç KKTC Ceza Yasasında itham edilen suçların en ağır suç kapsamında bulunduğunu Musa Çiçek, Veysel Sare, Ömer Tunç’un Girne Ağır Ceza Mahkemesine havale edilerek yargılanmalarına başlanmasını emretti.

Katil zanlıları haklarında getirilen 17 davadan 20 Aralık tarihinde Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlayacak. Zanlıların tutukluluk halleri ise Merkezi Cezaevinde devam ediyor.