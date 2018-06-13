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"Katip Demir, 13 kişiyi tehditle istifa ettirdi"

Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, belediye çalışanı Sevda Özinanır’a hakaret ettiği gerekçesiyle polislik oldu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 09:33
"Katip Demir, 13 kişiyi tehditle istifa ettirdi"

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı ve başkan adayı Katip Demir, dün belediye çalışanı Sevda Özinanır’a hakaret ettiği ve çalışanı Türker Abdullahoğlu’na gizlice Özinanır’ın fotoğraflarını çektirdiği gerekçesiyle polislik oldu. Belediye Başkanı Demir hakkında ciddi iddialarda bulunan Sevda Özinanır, seçimlerde kendisini desteklemek yerine bağımsız aday olan Mustafa Zurnacılar’ı destekleyeceği için başkan tarafından baskı altında tutulduğunu ve insanlarla konuşmasının yasaklandığını da ileri sürdü. Özinanır, dün sabah Belediye Başkanı Katip Demir tarafından “Şerefsiz, utanmaz, terbiyesiz” şeklinde hakarete maruz kaldığı ve başkanın emri ile kendisinden habersiz belediye çalışanı Türker Abdullahoğlu tarafından fotoğraflarının çekildiği gerekçesiyle hem başkan hakkında hem de Türker Abdullahoğlu hakkında polise şikayette bulundu. Yapılan şikayet üzerine polis, Belediye Başkanı Katip Demir’e “İtale-i lisan” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçundan, Türker Abdullahoğlu’na ise “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan” dava okudu. Özinanır, Belediye Başkanı Katip Demir tarafından hakarete uğradığını iddia ederken, Demir ise “Sadece işinin başına dönmesi için uyardım” diyerek iddiaları yalanladı.

Basınla konuşurken Özinanır’ın fotoğrafını çektirdiği iddia edildi

Dün sabah yaşanan olayın ardından belediye binası dışında basın ile konuşan Sevda Özinanır’ın fotoğraflarının belediye çalışanı Türker Abdullahoğlu tarafından gizlice çekildiği ortaya çıktı. Elde edilen bilgiye göre Belediye Başkanı Katip Demir, dün olayın yaşanmasının ardından Sevda Özinanır’ın belediye binası dışında basın ile konuştuğunu görmesi üzerine gizlice fotoğraf çekmesi için çalışanı olan Türker Abdullahoğlu’nu görevlendirdi. Abdullahoğlu ise başkanın emri üzerine Özinanır’ın basın ile konuşurken gizlice fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı. 

Özinanır: "Benden yasal olmayan bazı işler yapmam istendi"

Dün sabah, Yeni Boğaziçi Belediyesi’nde 16 yıllık personel olan Sevda Özinanır ile Belediye Başkanı Katip Demir arasında yaşanan olayın ardından basına konuşan Özinanır, hem olayı anlattı hem de başkan hakkında çok ciddi iddialarda bulundu. 16 yıldır Yeni Boğaziçi Belediyesi’nde kadrolu olarak çalıştığını ve 8 yıl boyunca yönetici sekreterlik yaptığını söyleyen Özinanır, Katip Demir’in göreve gelmesiyle birlikte kendisinden yasal olmayan bazı şeyleri yapmasını istediklerini ancak istenilen yasa dışı işleri yapmadığı gerekçesiyle 4 yıl boyunca vezne memuru olarak Yeni Boğaziçi Belediyesi’ne bağlı köylere sürüldüğünü, gittiği köylerdeki ofislere ise ses kaydı cihazı ile kamera yerleştirdiklerini ileri sürdü. Özinanır, Başkan Katip Demir’in emri ile 3 yıl boyunca belediye binasına giremediğini ve köylerden tahsil ettiği paraları belediye kapısında teslim ettiğini de ileri sürdü. 

“Bütün çalışanlar benimle konuşmasın diye tehdit ediliyor”

Sevda Özinanır, 20 gün önce Belediye Başkanı Katip Demir’in kendisini yanına çağırarak “Seçime kadar burada oturacaksın. Bilgisayarı açmayacaksın, telefonlara cevap vermeyeceksin, kimseyle konuşmayacaksın, yerinden kalkmayacaksın” dediğini ve bütün çalışanlarını ise kendisi ile konuşmaması için tehdit ettiğini iddia etti. Özinanır, Belediye Başkanı Katip Demir’in 1 hafta önce ise seçimlerde kendisini desteklemeyeceği için hem kendisinin hem de köydeki 20 kişi hakkında itirazda bulunarak seçmenliklerini iptal ettirdiğini belirtti.

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“Terbiyesiz, şerefsiz, utanmaz”

Sevda Özinanır, dün sabah aracına gitmek için belediye binasından çıktığını ve aracının yanındayken Akova muhtar adayı bir bayanın yanına gelerek özel bir konuda konuşmaya başladıklarını söyleyen Özinanır, Belediye Başkanı Demir’in kendilerini konuşurken görmesi üzerine ellerini kollarını sallayarak “Şerefsiz, utanmaz, terbiyesiz” diyerek hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdü. Daha sonra başkanın üzerine yürüdüğünü ve konuştuğu bayanın ise araya girerek özel bir konu hakkında konuştuklarını ve yaptığının doğru olmadığını söylediğini dile getiren Özinanır, başkan Demir’in araya giren bayanı ittirdiğini ileri sürdü. 

“13 kişi tehditle istifa ettirildi”

Belediye Başkanı Katip Demir tarafından baskıların, tehditlerin ve yasakların yanı sıra dün sabah da hakarete maruz kalan Sevda Özinanır, başkan hakkındaki iddialarına devam etti. Özinanır, Katip Demir’in göreve gelmesinin ardından 13 belediye çalışanının tehditle istifaya zorlandığını ve konu 13 kişinin tehditlere dayanamayarak istifa ettiğini iddia etti. Şuanda ise başkanı istemeyen bazı belediye çalışanlarının kamping alanında sürgünde olduğunu ileri süren Özinanır, başkanın seçimden sonra yandaşları olmayanları işten atacağını söylediğini ve bu yönde tehdit ettiğini iddia etti.

Başkan Demir, iddiaları yalandı

Yaşanan olayın ardından basına konuşan Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, aleyhindeki iddiaları yalandı. Demir, Sevda Özinanır’a sadece çalıştığı alanı terk ettiğinden dolayı yukarıya çıkıp masasının başına oturmasını söylediğini ve uyardığını söyledi. Özinanır’ın mesai saati içerisinde basınla röportaj yapmasının gayri yasal olduğunu da ifade eden Demir, “Görevi orada masa başında oturmaktır. Mesaisini masasının başında kullanması için onu uyardım. Uyarmak zorundayım” diyerek hakaret iddialarını yalanladı. Özinanır’ın 4 yıl boyunca sürgünde olduğu iddiasını da yanıtlayan Demir, belediyede çalışan herhangi bir memurun belediye sınırları içinde her yerde görev yapmasının zorunlu olduğunu açıkladı. 

Demir: Herkes haddini bilecek... Herkes gerekli cezasını alacak

Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, bir belediye çalışanının vatandaşa propaganda yapmasının doğru olmadığını, bunun bir disiplin suçu olduğunu belirterek, aleyhinde seçim propagandası yapmakla suçladığı Sevda Özinanır’ın ise disiplin suçu işlediğini söyledi. Özinanır’ın şuan desteklediği adayın disiplin başkanı olduğundan dolayı disiplinde herhangi bir ilerleme sağlanamadığını ifade eden Demir, Özinanır’ın daha önce bir çok kez ihtar aldığını ileri sürdü. Demir, personelin mesai saati dışında bile siyasete aday olmaması gerektiğini belirterek, kendisinin hiç bir personeline “Bana oy verin” demediğini ve personeline baskı uygulamadığını ifade etti. 14 personelin şuan zıvanadan çıkmış durumda olduğunu ileri süren Demir “Şeçim sürecinde herkes haddini bilecek. Herkes gerekli cezasını alacak” şeklinde konuşarak personeline mesaj yolladı.

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BÜLENT ESKİ 2018-06-13 09:51:05

BOŞ İŞLER BUNLAR YA

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Aysergi tover 2 2018-06-13 10:49:26

Adam gibi isinizi yapin surgun felan diye bisey yok gorev kutsaldir..oraya gidince maasini almiyon mu alıyorsun.bos secim once provakasyon yapiyorsunuz baska bisey yok

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vatandaş, 2018-06-13 11:36:28

katip demir için gece gündüz mesaiye bile gitmeyip çalışan personel disiplin suçu işlemez ama onu desdeklemeyenler disiplin suçu mu işler? gerçekten çok demokratik....

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Aysergi 2018-06-13 11:56:01

Artık Katip demirin sonu geldi! o gitsin ki köyümüze adam gibi adam gelip köylerimizi güzelleştirsin! onun adamlığı sadece kadınlara geçer. onu destekleyenler de uyansın ve gerçekleri görsünler....

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