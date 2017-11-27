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Katledildiği eve yürüyecekler

Akdoğan’da 1988 yılında eşi tarafından vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Şermin Üçokka, yürüyüşle anılacak.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:07
Katledildiği eve yürüyecekler
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Mağusa’ya bağlı Akdoğan köyünde 23 Nisan 1988 yılında eşi tarafından kaldıkları evde av tüfeği ile vurularak öldürülen iki çocuk annesi Şermin Üçokka, bugün “Kadına Şiddete Hayır” için yollara çıkacak olanlar tarafından bir kez daha anılacak.

Ülkemizde kanayan yara haline gelen Kadına Şiddet’e Hayır demek için Akdoğan ve çevre köydeki kadınlar bugün saat 18.00’de Akdoğan köyünde Rengârenk Park’ta toplanacak.

Katledildiği eve yürüyecekler

Akdoğan köyünde bugün saat 18.00’de toplanacak olan kadınlar 29 yıl önce 23 Nisan günü iki çocuğuna doymadan eşi tarafından katledilen Şermin Üçokka’nın isminin verildiği sokağa yürüyecek katledildiği evin önünde bir kez daha anılacak.

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Misafir 2017-11-27 13:51:22

Yani kadın sucluydu öldürülmesi gerekiyordu öyle mi diyorsunuz nasıl bir zihniyettesiniz siz.

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Özden Sineli 2017-11-27 16:00:29

İbrahim yüzügüler.... Bence bildiğiniz bişey yok 2 çocuğun annesiz büyüdüğünün ne çektiğini nerden bileceksiniz!

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İbrahim yüzügüler... 2017-11-27 12:29:50

Bu cinayeti işleyen kişiyi tanıyormusunuz? Neden işledi? Kadının hatası neydi? Yazın haber yapın kadına şiddet deyin bazı kesimleri memnun edin... önce olayın tamamını öğrenin derim bence... ben biliyorum o yüzden sizi kınıyorum..

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İbrahim yüzügüler... 2017-11-27 14:40:35

Bu cinayeti işleyen kişiyi tanıyormusunuz? Neden işledi? Kadının hatası neydi? Yazın haber yapın kadına şiddet deyin bazı kesimleri memnun edin... önce olayın tamamını öğrenin derim bence... ben biliyorum o yüzden sizi kınıyorum..

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Misafır 2017-11-27 20:32:29

Eyi be Kadın hatalı vur gıtsin kadın suçlu oldur gitsin

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kudret gargar 2017-11-28 07:02:43

hiç bir gerekçe kadını öldürmeyi gerektirmez kınamak haddin değildir boşanırsın olur biter

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kudret gargar 2017-11-28 07:03:33

hiç bir gerekçe kadını öldürmeyi gerektirmez kınamak haddin değildir boşanırsın olur biter

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