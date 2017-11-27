Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Mağusa’ya bağlı Akdoğan köyünde 23 Nisan 1988 yılında eşi tarafından kaldıkları evde av tüfeği ile vurularak öldürülen iki çocuk annesi Şermin Üçokka, bugün “Kadına Şiddete Hayır” için yollara çıkacak olanlar tarafından bir kez daha anılacak.

Ülkemizde kanayan yara haline gelen Kadına Şiddet’e Hayır demek için Akdoğan ve çevre köydeki kadınlar bugün saat 18.00’de Akdoğan köyünde Rengârenk Park’ta toplanacak.

Katledildiği eve yürüyecekler

Akdoğan köyünde bugün saat 18.00’de toplanacak olan kadınlar 29 yıl önce 23 Nisan günü iki çocuğuna doymadan eşi tarafından katledilen Şermin Üçokka’nın isminin verildiği sokağa yürüyecek katledildiği evin önünde bir kez daha anılacak.