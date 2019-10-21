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Kavga eden zanlılar teminatla tutuksuz yargılanacak

Zanlılar tutuklanarak dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

21 Ekim 2019 Pazartesi 16:28
Kavga eden zanlılar teminatla tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da faaliyet gösteren eğlence mekânı önünde kavga eden ve orada park halinde bulunan bir aracı hasara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Mehmet Şükrü Yazar, Muhammet Hamidanoğlu, Velet Yücel, Fatih Acar ve Selahattin Acar tutuklanarak dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlılar Mehmet Şükrü Yazar, Muhammet Hamidanoğlu, Velet Yücel, Fatih Acar ve Selahattin Acar’ın bir taraf olup diğer taraf olan Lefkoşa'da sakin Yusuf KAYA, Atıf ALBAYRAK ve Can Kaya’ya ile 13 Ekim 2019 tarihinde saat 03.30 'da Lefkoşa’da umumi bir yer olan Osman Paşa Caddesi üzerindeki  bir Bar’ın ön kısmında aralarında çıkan sözlü tartışmaya girerek bir kavgada yer aldıklarını söyledi.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç ancak meselenin 16 Ekim tarihinde müşteki Can Kaya’nın polise gelip aracının olay gecesi hasara uğratıldığını polise şikâyet etmesi üzerine tahkikat başlatıldığını söyledi. Polis yapılan kamera görüntüsü incelemesinde söz konusu araca hasar verdikleri tespit edilen zanlıların derdest emri ile tutuklandığını söyledi. Polis kavga esnasında huzurda bulunan zanlıların söz konusu yerde park halinde bulunan Can Kaya'ya ait GZ 047 plakalı araca kasten ve kanunsuz olarak tekme atmak suretiyle kasti hasara uğrattıklarının tespit edilmesi üzerine derdest emri gereği tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili soruşturmanın halan devam ettiğini mahkemeye aktardı. Polis olayla kamera görüntülerinde kullanıldığı tespit edilen tecavüzkâr aletlerinde görüldüğünü onlarında halan tespit edilemediğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmaları ve birer kefilin 80 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber

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Anahtar Kelimeler:
KavgaZanlıHaberTutuksuz
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