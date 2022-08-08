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Kavga ettiği kişinin 4 dişini kırdı

07.08.22 tarihinde Yeni Boğaziçi karavan bölgesinde, eski eşi G.Ç’ye ait karavana izni hilafına girip mülke tecavüz suçunu işledikten ve adı edileni göğsünden itmek suretiyle darp ettikten sonra eski eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle orada bulunan N.U‘ya hitaben “hani bana abi diyordun” dedikten sonra adı edilenin yüzüne kasten ve kanunsuz olarak yumruk vurmak suretiyle darp edip sol üst dudağının yırtılmasına ve 4 dişinin kırılıp vahim zarara uğramasına neden olan A.A şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:27
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Kavga ettiği kişinin 4 dişini kırdı
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Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde “vahim zarar, ciddi darp ve mülke tecavüz” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle polis memuru İbrahim Çangaroğlu’ nu tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 07.08.22 tarihinde saat 16.30 raddelerinde, Yeni Boğaziçi karavan bölgesinde, zanlının eski eşine ait karavana giderek eski eşini göğsünden itip darp ettikten sonra orada bulunan ve eski eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle N.U’ya hitaben “hani bana abi diyordun” diyerek adı edilenin yüzüne yumruk atmak suretiyle sol üst dudağının yırtılmasına ve 4 dişinin kırılıp vahim zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Zanlının şikâyet üzerine aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ve aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen tanık, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmaması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışının men edilerek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şehadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 6 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 3 şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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