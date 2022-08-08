Kavga ettiği kişinin 4 dişini kırdı

Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde “vahim zarar, ciddi darp ve mülke tecavüz” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle polis memuru İbrahim Çangaroğlu’ nu tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 07.08.22 tarihinde saat 16.30 raddelerinde, Yeni Boğaziçi karavan bölgesinde, zanlının eski eşine ait karavana giderek eski eşini göğsünden itip darp ettikten sonra orada bulunan ve eski eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle N.U’ya hitaben “hani bana abi diyordun” diyerek adı edilenin yüzüne yumruk atmak suretiyle sol üst dudağının yırtılmasına ve 4 dişinin kırılıp vahim zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Zanlının şikâyet üzerine aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ve aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen tanık, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmaması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışının men edilerek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şehadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 6 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 3 şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)