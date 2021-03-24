Kavga kanlı bitti!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

23.03.2021 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir pansiyon içerisinde D.G.W.(E-31) aralarında çıkan tartışma sonucu V.S.’nin yüzüne yumruk atarak adı edileni darp ettikten sonra, mutfak kısmından almış olduğu ekmek bıçağı ile V.S.’yi ense, omuz ve sırt kısmından yaralamıştır. Olayda yaralanan V.S. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.