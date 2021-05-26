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Kavga kanlı bitti

26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:04
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Kavga kanlı bitti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

25.05.2021 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa’da O.R.C.(E-29)’nin kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, T.M.N.(E-24), O.R.C.(E-29), C.E.M.(E-24) ve C.E. (E-25), aralarında çıkan tartışma sonucu O.K.(E-25)’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup darp ettikleri sırada, C.E. (E-25) tasarrufunda bulunan bıçak ile O.K. (E-25)’yi boynundan; O.K. ise tasarrufunda bulunan cam parçası ile C.E. (E-25)’yi sol el parmağından yaralamıştır. Olay sonrası yaralanan O.K. kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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