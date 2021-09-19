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Kavga kanlı bitti

19 Eylül 2021 Pazar 11:37
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Kavga kanlı bitti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

18.09.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Tatlısu-Küçükerenköy Anayolunun 8-9 km’leri arasında alkollü içki tesiri altında bulunan A.M(E-26) ile E.G(E-26) arasında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişi güzel yumruk vurup kavgada ettikleri sırada, A.M(E-26) tasarrufunda bulundurduğu çakı ile E.G.(E-26)’yi sol bacağından yaralamıştır. E.G(E-26), görmüş olduğu ilk yardım müdahalesinin ardından taburcu olup A. M.(E-26) ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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