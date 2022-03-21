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Kavga kanlı bitti!

Haspolat'ta 4 kişi kavgaya karıştı. İki kişi bıçaklanarak yaralandı.

21 Mart 2022 Pazartesi 14:03
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Kavga kanlı bitti!
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Polisten olayla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

20.03.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Haspolat’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu Ö.Ö.(E-43) ve E.Ü.(E-22) bir taraf, H.S.(E-35) ve R.S.(E-26) diğer bir taraf olup kavga ettikleri sırada, E.Ü. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile H.S.’yi kalçasından, R.S.’yi ise dizinden hafif şekilde yaralamıştır. H.S. ve R.S., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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