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Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!

Kavga kanlı bitti!

Lapta’da meydana gelen katle teşebbüs suçundan tutuklanan O.Ç dün mahkemeye çıkarıldı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:19
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Kavga kanlı bitti!

(Kamalı Haber)

Lapta’da meydana gelen katle teşebbüs suçundan tutuklanan O.Ç dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Tufan Yoncacı, 26 Mayıs tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Lapta'da Piyale Paşa Sokak üzerinde M.A.’ya (E-72) ait ikametgâhta bahçıvanlık yapan zanlının aynı yerde demir kesme işi yapan N.P ile bahçe budama makasını kaymaklamadığı gerekçesiyle tartıştığını, önce elleriyle vurarak darp ettiğini, daha sonra üzerinde bulunan 6 buçuk santimlik çakı ile N.P'nin boynunda 7 santim kesi oluşmasına neden olduğunu ifade etti.

Polis, zanlının aynı gün yakalandığını, ertesi gün mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutuklama emri alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının Barış Ruh’ta kontrolden geçirileceğini ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Yargıç Özge Uğraşın talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 29.05.2021 17:00
Anahtar Kelimeler:
LaptaKavgaBıçaklama
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