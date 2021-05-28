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Kavga mahkemede son buldu

Lefkoşa’da meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar C.E ve O.K teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

28 Mayıs 2021 Cuma 17:01
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Kavga mahkemede son buldu

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar C.E ve O.K teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı C.E'nin 25.05.2021 tarihinde, saat 19.20 raddelerinde, Lefkoşa küçükkaymaklı'da, Vedia Barut sokak üzerinde bulunan Öztek 49 apt. d/10 adresinde bulunan ikametgâhın oturma odası içerisinde, Lefkoşa'da sakın tasarrufunda bulundurduğu toplam uzunluğu 28 cm ağız uzunluğu 17 cm olan bıçağı aralarında geçmişte husumet bulunan O.K'nin boynunun sağ yan tarafına bir kez sallamak sureti ile 4 cm'lık yüzeysel kesi oluşmasına ve yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

Polis, olay mahallinde kullanılan bıçağın tespit edilerek, emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, O.K'nin kavga sırasında cam parçası ile zanlı C.E'yi parmağında kesi oluşmasına neden olup yaraladığını anlattı.

Polis, aynı gün zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını belirerek, yasal statüsü olmayan zanlı C.E'nin tutuklu, öğrenci statüsündeki O.K'nin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet veren Yargıç Temay Sağer, yasal statüsü olmayan zanlı C.E'nin 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, O.K'nin ise 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 28.05.2021 17:06
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