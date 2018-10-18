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Kavga soruşturması sürüyor

Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

18 Ekim 2018 Perşembe 16:56
Kavga soruşturması sürüyor

(Kamalı Haber) - Alacağı olduğu gerekçesi ile Galip Ertan’ın kaldığı apartmana Metin Bal’ı alarak giden Uluışık ve Ertan arasında kavga çıktı. Kalaslarla Ertan’a saldıran Bal ve Uluışık Ertan’ın park halindeki MJ 001 plakalı aracına hasar verdi. Kavga’nın ardından ortadan kaybolan zanlılar, dün sabah polise giderek teslim oldu. Zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, zanlıların “Ciddi darp”, “Tecavüzkâr alet taşıma”, suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Yağız Kol, kavganın 15 Ekim tarihinde Girne’de Şehit Adnan Damar Sokak, Sel X apartmanı önünde saat 23.45 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Zanlılar Karabey Kaan Uluışık ve Metin Bal’ın tasarruflarında bulundurdukları kalaslarla Galip Ertan’ı ciddi şekilde dövdükten sonra yumruklayarak, Pis PKK kafanı ezecem senin” diyerek hakaret ettiklerini ve Ertan’ın park halindeki aracına zarar verdiklerini kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Kol, zanlıların suçlamaları kabul etmediklerini alınması gerek ifadeler olduğunu belirterek, birer gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 18.10.2018 17:05
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberPolisSoruşturmaKavga
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