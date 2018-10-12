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Kavga zanlıları serbest bırakıldı

Dereboyu’nda geçtiğimiz gün Caner Kurumuş’u ciddi şekilde döven, zanlılar Balen Qadır Hameed ve Hadi Chato Salih dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

12 Ekim 2018 Cuma 16:47
Kavga zanlıları serbest bırakıldı

Kamalı Haber 

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Kazım Sevinç, 02 Ekim 2018 tarihinde 02.15 raddelerinde Osman Paşa Caddesinde, Ghetto isimli mekanın önünde Caner Kurumuş ve iki zanlının trafikte kavga edip, araçlarından inerek, birbirlerine gelişigüzel vurduklarını söyledi. Sevinç, araçlarına binip, olay mahallinden ayrılan tarafların Vagon isimli mekanın önüne kadar araçlardan birbirlerine sataşmaya devam etttiğini ve yeniden araçlarını durdurarak, birbirlerine vurduklarını anlattı.

Sevinç, poliste tutuklu olan zanlı Caner Kurumuş’un olayında hemen akabinde plakasını iki zanlının aracının plakasına benzeterek, yaklaşık 20 kişiyle birlikte dövdüğünü mahkemeye aktardı. Olayla ilgili tahkikatın devam tamamlandığını belirten Sevinç, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurdaki şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmeleri, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve 4 biner TL nakdi teminat yatırmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Balen Qadır HameedCaner KurumuşHadi Chato Salih
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