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Kavga zanlılarına 4 gün daha

07 Haziran 2019 Cuma 12:33
Kavga zanlılarına 4 gün daha
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(Kamalı Haber) - Lefkoşa Arasta bölgesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan Aykut Demir, Sergen Demir, Selçuk Koç, Ali Haydar Erdine, Ahmet İçin, Ergin İçin ve Erhan Tunç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Karadağlı, Lefkoşa’da sakin zanlı Aykut Demir nefesinde 94 promil, Sergen Demir nefesinde 244 promil, Selçuk Koç nefesinde 110 promil, Ali Haydar Erdine nefesinde 112 promil alkol tesiri altında bir taraf olup, Lefkoşa’da sakin Ahmet İçin, Ergin İçin ve Erhan Tunç bir taraf olup aralarında meydana gelen husumetten dolayı birbirlerinin vucutlarının muhtelif yerlerine vurarak bir kavgada yer alarak, makul mazeretleri olmaksızın bağırıp çağırıp rahatsızlık yarattıklarını söyledi.

Polis, kavgadan sonra zanlıların tutuklandığını, mesele ile ilgili kamera görüntülerinin inceleneceğini söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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