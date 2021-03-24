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Kavgada bıçaklar çekildi

Lefkoşa’da bir pansiyonda medyana gelen yaralama olayıyla ilgili tutuklanan Danilare Ganiyu Wande ile ülkede kaçak yaşayan ve aynı olayda gözaltına alınan Ventekesan Shanmuganathan mahkemeye çıkarıldı.

24 Mart 2021 Çarşamba 14:15
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Kavgada bıçaklar çekildi

(Kamalı Haber) 

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Erdelhun zanlı Danilare Ganiyu Wande’nin 23 Mart 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Surlariçi Girne Caddesi üzerinde bulunan bir pansiyonda yemek pişirme konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde aynı pansiyonda sakin Ventekesan Shanmuganathan’ın yüzüne yumruk atarak darp ettikten sonra mutfak odasından almış olduğu ağız uzunluğu 12 cm toplam uzunluğu 22 cm olan ekmek bıçağını Shanmuganathan’ın ensesine 3 kez, sırtının orta kısmına iki kez, sol omuz kısmına bir kez sokup çıkarmak suretiyle yaraladığını söyledi.

Polis, Ventekesan Shanmuganathan’ın ense kısmında 3 cm, sırt kısmında ise 2 cmlik kesi oluştuğunu belirtti.

Polis memuru, Ventekesan Shanmuganathan’ın aynı gün 112 hızır servisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının ayni gün tespit edilerek, tasarrufunda bulunan ekmek bıçağının emare alındığını, yapılan muhaceret kontrolünde 27.4.2020 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, olayda yaralanan Ventekesan Shanmuganathan’ın da 30 Eylül 2020 yılından beridir ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki edebileceklerini ifade ederek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.

Son Güncelleme: 24.03.2021 15:28
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