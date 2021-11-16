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Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim zarar ve Tecavüzkâr alet taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmed Abdelmunem Ali Ahmed mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Kasım 2021 Salı 14:08
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Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim zarar ve Tecavüzkâr alet taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmed Abdelmunem Ali Ahmed mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı.

Can, zanlı Ahmed Abdelmunem Ali Ahmed’in Vahim zarar ve Tecavüzkar alet taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Can, zanlının 04.11.2021 tarihinde 00.30’da Lefkoşa’da umumi bir yer olan Lefkoşa’da Ecevit Sokak üzerinde faaliyet gösteren Devsaç isimli marketin önündeki asfalt yol içerisinde çıkan kavga esnasında zanlının, Lefkoşa’da Ahmet Saçar’ın sol koluna henüz tespit edilemeyen bir cisimle vurup, kırılmasına sebebiyet verdiğini anlattı.

Can, meseleyle ilgili zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ve aranan emareler olduğunu belirtip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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