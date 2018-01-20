Kavgaları karakolda son buldu

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ölen oğullarının eşi Evelina Olgunkan’ı yeni nişanlısı ile mahkemede gören 66 yaşındaki Saadet Süheyla Olgunkan ve 73 yaşındaki Mustafa Kemal Olgunkan kendini tutamadı. Ağız dalaşıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Polis tarafından mahkeme dışına gönderilen ailelerin kavgası dışarıda devam edince, Evelina’nın nişanlısı Okan Girenitlioğlu ve Olgunkan çiftinin yakın arkadaşları Bülent Hulusi Oruç ve Melek Oruç da kavgaya karıştı.

Kavga büyüyünce Girne Adli Şube ve Adliye Polisleri olaya müdahale etti.

Oğlunun ölümünün ardından gelininin oğlunu en yakın arkadaşı ile ilişkiye girdiğini iddia eden Saadet Süheyla Olgunkan, sinir krizleri geçirirken polisler ve çevrede toplananlar tarafından sakinleştirilmeye çalıştığı esnada kavgaya eşi ve yanında bulunan kişiler de karıştı.

Saadet Süheyla Olgunkan, ambulansla Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olaya müdahale etmeye çalışan polis memurlarını itip kakarak hakaret ederek, zanlılar ise Girne Ceza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun emri ile tutuklanarak, dün öğleden sonra teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ileride yargılanacakları davalarında hazır bulunmaları için yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 20’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.