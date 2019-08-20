Kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Lefkoşa’da geçtiğimiz akşam sokak ortasında 10 kişilik bir grup iki kişiyi feci şekilde darp etti. Olayda 18 yaşındaki Hamit Saçar’ın çenesi kırıldı.

Çıkan kavga sonrası tutuklanan zanlılar Hasan Mamalı, Erinç Salih Kuraner ve Yusuf Uçar dün mahkemeye çıkartıldı. Kavga zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak.

Meydana gelen kavganın görüntüleri ise sosyal medyada ortaya çıktı

KAYNAK:HABERKIBRIS