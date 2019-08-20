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Kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

20 Ağustos 2019 Salı 08:58
Kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Lefkoşa’da geçtiğimiz akşam sokak ortasında 10 kişilik bir grup iki kişiyi feci şekilde darp etti. Olayda 18 yaşındaki Hamit Saçar’ın çenesi kırıldı.

Çıkan kavga  sonrası tutuklanan zanlılar Hasan Mamalı, Erinç Salih Kuraner ve Yusuf Uçar dün mahkemeye çıkartıldı. Kavga zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak.

Meydana gelen kavganın görüntüleri ise sosyal medyada ortaya çıktı

KAYNAK:HABERKIBRIS

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Son Güncelleme: 20.08.2019 10:47
Anahtar Kelimeler:
HaberKavgaDarp
Yorumlar
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. 2019-08-20 10:04:43

Konu ne isterse olsun 10'a 2 Kızlarda bile yok. Yazık..

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dırba 2019-08-20 10:38:18

İYİ GÜZEL KAVGA ETTİNİZDA ADAM GİBİ ETSEYDİNİZ 10KİŞİYLE 2 KİŞİ NE AQ? KANCIKLAR

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