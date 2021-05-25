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Kavuklu: "Sibel Tatar,GİKAD'a değer katacaktır"

25 Mayıs 2021 Salı 12:32
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Kavuklu: "Sibel Tatar,GİKAD'a değer katacaktır"

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı derneğin ilk onur üyesi olarak kabul ederek, girişimci bir Kıbrıs Türk kadını olan Sibel Tatar’ın, derneğe ve Kıbrıs Türk kadınına yapmış olduğu katkıların sürmesi temennisinde bulundular.

“İNANÇLA DESTEK VERECEĞİM”

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği yönetim kurulu ve üyelerinin, hayatta başarısını ispat etmiş çok değerli insanlardan oluştuğunu vurgulayarak dernek yönetim ve üyelerini tebrik eden Sibel Tatar, girişimci kadınlara fırsatlar yaratarak önünü açmayı ilke edinen derneğin bu amacına inançla destek vermekten büyük mutluluk duyacağını dile getirdi.

BAŞARILARIN SAHİPLENİLMESİNİN ÖNEMİ…

Kadınların dayanışmasının ve başarılara birlikte sahip çıkılmasının önemine dikkat çeken Sibel Tatar, büyük başarıların ve topluma hizmetin; bu anlayışla elde edilebileceğine duyduğu inancın altını çizdi.
Kadınların önünün açılmasına yönelik ihtiyacın, global ölçekte bir sorun olduğunu kaydeden Sibel Tatar, kararlılıkla projeler hazırlayarak kamu menfaati uğruna çalışan, sosyal sorumluluk refleksi ile projeler hazırlayıp yaşama geçiren tüm sivil toplum örgütü ve derneklerin Kıbrıs Türk Halkı’nın sosyal ve ekonomik gelişimi için önemli bir görevi yerine getirdiklerine dikkat çekti.

“SİBEL TATAR, GİKAD’A DEĞER KATACAKTIR”

Girişimci yönünü her anlamda göstermiş bir kadın olarak, Sibel Tatar’ı, GİKAD’ın ilk onur üyesi olarak derneğe davet etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, Sibel Tatar’ın onur üyeliğinin GİKAD’a değer katacağının altını çizdi.
Sibel Tatar’ın, yüksek enerjisiyle, sosyal sorumluluk projelerinde birçok önemli başarıya imza attığını vurgulayan İçim Kavuklu, Sibel Tatar’ın iş hayatına kattığı değerin herkesin malumu olduğunu ifade ederek tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

 

Anahtar Kelimeler:
Sibel TatarGİKADKıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği
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