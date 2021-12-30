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Kaya: “Bir şeyleri değiştirebilme amacıyla bu yola çıktım”

Demokrat Parti (DP) Gazimağusa adayı Mücahit Kaya, yazılı bir açıklama yaptı.

30 Aralık 2021 Perşembe 18:35
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Kaya: “Bir şeyleri değiştirebilme amacıyla bu yola çıktım”
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Kaya, “23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek erken genel seçimlerinde Demokrat Parti’nin genç ve güçlü kadrosu ile ülkemizin yönetimine bende talip oldum” dedi.

“Pandemi şartları nedeni ile kapınıza gelemiyor, elinizi sıkamıyor, gözlerinize bakıp kendimizi ifade edecek cümleler kuramıyoruz” diyen Kaya, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlar, hassas olunması gereken pandemi süreci, çocuklarımızın gelecek kaygısı, siyasette yaşanan yozlaşma ve yarınımızdan duymuş olduğum endişe milletvekili adayı olma kararı almama neden oldu” şeklinde konuştu.

Kaya, “Evet, biliyor ve farkındayım ekonomik sıkıntılar almış başını giderken, tüm sektörler ekonomik kaygılarla kapanma yada küçülmeye doğru ilerlerken, sağlık hizmetleri çökmüş, eğitim sistemi kaygı verici bir hal almışken uzaktan bu yaşananları seyretmek yerine bir şeyleri değiştirebilme amacı ile bu yola çıktım” ifadelerini kullandı.

DP’li vekil adayı Kaya, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Görünen o ki;

Oluruna bırakacak olursak yine aynı yüzler, yine aynı isimler ve yine aynı vurdum duymaz zihniyet o koltuklarda bizlerin ve çoçuklarımızın geleceği adına karar verecekler.

İşte bu gerçekler ışığında.

Geleceğinden kaygı duyan herkes gibi evlatlarımızın yarınları için kutsal olduğuna inandığım bu yolda sizleri utandırmadan, vereceğiniz destek ve çabaların bilinci ile mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın.

Seçimlerde desteğinizi rica eder sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.”

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