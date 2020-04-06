Kaya: Yarım günlük ihtiyacımız, teşekkür ederiz

Sağlık Bakanlığı Lefke bölgesine sadece 50 çift eldiven ve 50 adet maske yolladı, Belediye Başkanı Aziz Kaya isyan etti. Kaya, "Yarım günlük ihtiyacımız(tulum hariç) karşılanmış olup teşekkürü bir borç biliriz." dedi.

İşte Belediye Başkanı Aziz Kaya'nın paylaşımı:

İstenen yazılı talebi yapmamız ve ilgili kurumun toplanması sonucu aldığı kararla Sağlık Bakanlığı Belediyemizeaşağıda görülen 50 çift eldiveni ve 50 adet maskeyi bahşetme kararı almıştır.Türk Kızılayının yapmış olduğu 33 000 maske,30 000 eldiven ve 500 koruyucu tulumdan Lefke bölgesinin hakkının saptanması için ilgili kurul zor bir toplantı gerçekleştirmiş olsa gerek. Yarım günlük ihtiyacımız(tulum hariç) karşılanmış olup teşekkürü bir borç biliriz.

