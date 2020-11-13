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Kayalar açıklarında Suriye uyruklu 13 göçmen tespit edildi

Kayalar açıklarında tespit edilen Suriye uyruklu 13 göçmen Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

13 Kasım 2020 Cuma 16:34
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Kayalar açıklarında Suriye uyruklu 13 göçmen tespit edildi

Yapılan açıklamaya göre, dün gece 20.30 sıralarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından karasularında icra edilen devriye sırasında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin KKTC karasularına giriş yapacağı ihbarı değerlendirildi ve harekete geçildi.

Bu sabah saat 10.30 sıralarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne KKTCSG-03 gemisi tarafından Kayalar Balıkçı Barınağı'nın 1,6 deniz mili kuzeyinde tespit edilerek durduruldu ve kontrol altına alındı.

Suriye uyruklu 2 çocuk, 2 kadın ve 9 erkek göçmen ve tekne "Türkiye Cumhuriyeti ile Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması" kapsamında T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına denizde teslim edildi.

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