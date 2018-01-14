Kayaların arasında bulmuş

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Girne-Lapta’da 2014 yılında Umut Taş tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve saldırıda başından yaralanan 31 yaşındaki Hasan Kuloğlu, ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla tutuklandı. Aynı saldırıda babası Bekir Kuloğlu’nu kaybeden Hasan Kuloğlu, aracında ve evinde iki silah bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine yakalanan zanlıya silah temin ettiği iddia edilen Yunus Emre Menekşe de gözaltına alındı. Her iki zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre, 2014 yılındaki olaydan sonra zanlının korunma amaçlı silah bulundurduğu belirtildi.

Silahı duvar arasına gizlemiş

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Girne’de önceki gün saat 11.00 sıralarında Hasan Kuloğlu’na ait araçta yapılan aramada 9 mm çapında magnum marka silah bulduklarını söyledi.

Gözaltına alınan zanlının Lapta’daki evinde de arama yapıldığını belirten polis, duvarın içerisinde 7.65 mm’lik bir tabanca ile 3 tane 7.65 mm çapında canlı mermi ele geçirdiklerini ifade etti.

Sorgulanan zanlının silahları Yunus Emre Menekşe’den aldığını söylediğini kaydeden polis, zanlı Menekşe’nin de gözaltına alındığını dile getirdi.

Polis, zanlı Menekşe’nin ifadesinde silahları Lapta’da sahilde kayalar arasında bulduğunu, başı belaya girmesin diye zanlı Kuloğlu’na verdiğini iddia ettiğini söyledi.

Kayaların arasında buldum iddiası

Mesele ile ilgili soruşturma başlattıklarını, silahların balistik incelemeye gönderildiğini, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları ise 3 günlük süreye itiraz etmezken, zanlı Kuloğlu’nun şeker hastası olduğunu, günde 4 kez iğne yaptırdığını ve tedavisinin sürmesi gerektiğini söyledi. Zanlı Kuloğlu’nun 2014 yılında Lapta’da meydana gelen olayda başından silahla vurulduğunu, babasının ise kurşunlanarak öldürüldüğünü de belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.