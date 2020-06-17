Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda dün İskele’de sakin Şenol Berberoğlu (E-53), kayalıklar üzerinde olta ile balık avladığı sırada dengesini kaybedip, kayalıklar üzerine düşerek başını çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kayalıklara düştü hayatını kaybetti
Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda dün İskele’de sakin Şenol Berberoğlu (E-53), kayalıklar üzerinde olta ile balık avladığı sırada dengesini kaybedip, kayalıklar üzerine düşerek başını çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
17 Haziran 2020 Çarşamba 13:12
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