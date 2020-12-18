"Kaybedecek bir 52 yıl daha yok"

Hükümet programının görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında son sözü Başbakan Ersan Saner aldı. Saner'in konuşmasını tamamlamasının ardından hükümetin güven oylamasının Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.

Başbakan Ersan Saner mecliste yaptığı konuşmada, 52 yıldır federasyon görüşmeleriyle ilgili toplantılar yapıldığını belirterek, kaybedecek bir 52 yılın daha olmadığını ifade etti. Saner 5’li konferansa iki ayrı devlet ile gideceklerini belirtti.

Maraş ile ezber bozan bir politika izlendiğini kaydeden Saner, “Maraş’ta hem mal sahiplerinin geri dönebileceği hem de turizm odaklı bir politika güdülmektedir. İnsanların acıları değil umutları üzerinde bir politika yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşı konusuna değinen Saner, Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan tedarik edilecek aşılarla, ülke içinde ihtiyaç gruplarından başlayarak aşı uygulanacağını bildirdi.

Su boru hattının tamirat parasının Türkiye tarafından sağlanan ek bütçe ile Türkiye tarafından ödendiğini kaydeden Saner, "Su hattı Türkiye’nin malıdır, tamirat parası da Türkiye'dendir” şeklinde konuştu.