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Kaybettiği siyasi itibarını geri kazanma gayreti!

Secim sonrasında Halkın Partisi'nin Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa eden Mehmet Manavoğlu sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. İste o paylaşım:

15 Mayıs 2022 Pazar 10:51
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Kaybettiği siyasi itibarını geri kazanma gayreti!

Dost acı söyler:
Parti içi demokrasiyi hiçe sayan, kendi başına buyruk hareket eden bir genel başkanın, ülkeye demokrasi dersi vermeye çalışması  manidardır! Popülizm kokan son manevrasının tek amacı sadece ve sadece  “kendi”  kaybettiği siyasi itibarını biraz da olsa geri kazanmaya çalışmaktan başka birşey değildir. 
Aslında tek ihtiyaç samimiyet, dürüstlük ve takım ruhudur. Umarım bu anlaşılır, doğru yol bulunur.
Hepinize iyi pazarlar!

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ManavoğluHalkın PartisiSiyasi Itibar
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