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Kayhan, “benim değil” dedi

Evlerinde yapılan aramada 43 gram uyuşturucu ele geçirilen Ziya Oğulcan Kayhan ile Burak Günal hakkındaki soruşturma sürüyor....

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:56
Kayhan, “benim değil” dedi
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Diyalog gazetesinden Hüseyin Çiçek'in haberine göre;

Gazimağusa’da önceki gün Narkotik Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Ziya Oğulcan Kayhan ile Burak Günal hakkındaki soruşturma sürüyor. Evlerinde yapılan aramada 41 gram uyuşturucu madde bulunan zanlılar dün ek süre talebiyle Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, ek süre duruşmasında iddiaları aktardı. Polis, aldıkları bir ihbarla Ziya Oğulcan Kayhan’ın evine operasyon düzenlediklerini ve 3 gram uyuşturucu madde bulduklarını söyledi. Gözaltına alınan zanlının yaşadığı dairenin hemen yanındaki komşusunun dairesinde de uyuşturucu madde olduğunu itiraf etmesi üzerine harekete geçtiklerini kaydeden polis, yan dairede yapılan aramada ise 38 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulduklarını ifade etti. 

Kayhan, “benim değil” dedi

Zanlı Ziya Oğulcan Kayhan’ın, uyuşturucu maddelerin Burak Günal’a ait olduğunu öne sürdüğünü belirten polis,  Burak Günal’ı bir öğrenci yurdunun 402 numaralı odasında tespit ederek gözaltına aldıklarını kaydetti. Polis, soruşturmanın henüz tamamlanamadığını ve beklemekte oldukları analiz sonuçlarının olduğunu belirterek 3 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

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