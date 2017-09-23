Duygu Alan

Belediyelerin gelir kalemini, nüfusa göre devlet katkı payı ve hizmetlerinin karşılığında yaptığı tahsilatlar oluşturuyor.

KKTC’de 28 belediyeden 17’si ciddi borç yükü altında. 17 belediyenin devlet kurumlarına, bazılarının ayrıca bankalara yüklü miktarda borcu bulunuyor.

Zaten borç batağında can çekişen 17 belediye, tahsilatta da sıkıntı yaşıyor. Hal böyle olunca, devlet katkı payı, bu belediyelerin devlet kurumlarına olan borçlarına ve suya kesiliyor.

Devlet katkı payından kasasına para girmeyen belediyeler, tahsilatta da sıkıntı yaşayınca yatırım yapmak bir yana personelini bile ödeyemiyor.

Kayıp kaçaklar su maliyetini arttırıyor

Türkiye’den gelen suyun belediyelere maliyeti ton başına 2.30 TL ancak birçok belediyede altyapı eksikliği veya yetersizliği nedeni ile kayıp kaçaklar var. Bu kayıp kaçaklar belediyelerin maliyetlerini arttırıyor.

Kayıp kaçak sorunu olan belediyeler, 2.30 TL’nin üzerine maliyetini ve bir miktar da karını koyunca kayıp kaçağı olmayan belediyelere göre suyu daha fazla ücret ile halka satıyor.

Para DSİ’ye gidiyor

Devlet, belediyeler aldığı su parasını kasasına koymuyor, para direk olarak Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’na gidiyor, para oradan da Devlet Su İşleri’ne aktarılıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2.30 TL’nin 1.50 TL’si ile Alaköprü Barajı’ndaki personel, elektrik giderlerini ödüyor, kalan 80 kuruş ile de Güzelyalı’daki arıtma tesisinin giderlerini ödüyor, bir miktar da altyapı yarımı için ayırıyor.

17 belediye borç batağında

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Serdarlı Belediyesi, Paşaköy Belediyesi, İnönü Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi, Yniboğaziçi Belediyesi, Akdoğan Belediyesi, Vadili Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Büyükkonuk Belediyesi, Yenierenköy Belediyesi, Dipkarpaz Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Lefke Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Esentepe Belediyesi ve Lapta Belediyesi’nin hem Sosyal Sigortalar Dairesi’ne hem de İhtiyat Sandığı’na ciddi miktarlarda borcu var.

Yenierenköy, Lapta, Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefke ve Dipkarpaz Belediyelerinin ayrıca banka borçları da bulunuyor.

Esentepe ve Yenierenköy Belediyesi ise son 4 aydır çalışanlarını ödeyemiyor.