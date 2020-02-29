Kayıp kızlar ailelerine teslim edildi

Polis, 26 Şubat’tan beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Hanife Aleyna Demir (K-14) ve Öykü Ceren Ocakbatıran’ın (K-15) bulunduğunu bildirdi.

Polis Basın Subaylığı, kızların ailelerine teslim edildiğini; soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti.