Polis, 26 Şubat’tan beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Hanife Aleyna Demir (K-14) ve Öykü Ceren Ocakbatıran’ın (K-15) bulunduğunu bildirdi.
Polis Basın Subaylığı, kızların ailelerine teslim edildiğini; soruşturmanın ise devam ettiğini belirtti.
Kayıp kızlar ailelerine teslim edildi
Polis, 26 Şubat’tan beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Hanife Aleyna Demir (K-14) ve Öykü Ceren Ocakbatıran’ın (K-15) bulunduğunu bildirdi.
29 Şubat 2020 Cumartesi 16:08
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Polis, 26 Şubat’tan beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Hanife Aleyna Demir (K-14) ve Öykü Ceren Ocakbatıran’ın (K-15) bulunduğunu bildirdi.