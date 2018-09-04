Kayıp para 3-4 milyon TL

HAVADİS'ten Eniz ORAKCIOĞLU'nun haberine göre Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB), ülkede trafikte seyir halinde bulunan 200 bin civarındaki araçtan 40 bininin seyrüsefersiz olduğunu duyurdu

EN AZ 40 BİN: MASİB Başkanı Akın: Kesin olmamakla birlikte en az 40 bin araç seyrüsefersiz. Bunun bir nedeni de galerilerden değil elden araç satılmasıdır. Bu yöntemle arabalar, seyrüsefersiz olsa da çok rahat el değiştirebilmektedir

3-4 MİLYON TL KAYIP: Akın: Bir araç devri seyrüseferle birlikte bin TL civarındadır. Bazı şahıslar sırf bu parayı ödememek için evrakları elden ele dolaştırmakta, devir yapmamakta. Maliye, bu yöntem nedeniyle en az 3 milyon TL kaybediyor

YILLARCA GÖZ YUMULDU: Akın: Hükümetler yıllardır kayıt dışı işleme göz yumuyor. Sırf bu yüzden sektör ikinci el araç satışından çekildi. Bu işi yapanlar battı. Tüm bunları düzeltecek yasa ise iki aydır Savcılık görüşü için bekliyor

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın, seyrüsefersiz araç kullanımındaki artışı Havadis’e değerlendirdi. Sorunun daha derin olduğunu savunan İbrahim Akın, seyrüsefersiz ve kayıtsız araçların da ülkede el değiştirdiğini ve bu sistemin bu şekilde beslendiğini kaydetti. Akın, Araçlarda kayıt dışılığın önüne geçebilmek için 2 yıldır yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını belirterek 2 ayı aşkın bir süre önce Merkezi Mevzuattan olumlu görüş alınan yasa tasarısının 2 aydır Savcılık’tan görüş beklediğini ifade etti

“40 bin araç seyrüsefersiz”

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın, faal olan 200 bine yakın araç olduğunu söyleyerek, kesin olmamakla birlikte 40 bin civarı aracın seyrüsefersiz olduğu ifade etti. Seyrüsefersiz araçların bu kadar çok olmasının sebebinin araç satışlarının resmi galerilerden yapılmayarak, elden yapılması olduğunu vurgulayan Akın, elden satılan araçların Araç Kayıt Dairesi’nden devri ve seyrüsefer kontrollerinin yapılmadığını aktardı. Bir araç satıldığı zaman yeni alan kişinin aracı 7 gün içinde kendi şahsına geçirmesi gerektiğinin altını çizen Akın, devir yapılmadığı için ne muayene, ne de seyrüsefer kontrol edilemediğini ifade etti. Akın, bu sebeplerle araçların gayri yasal olmasına rağmen çok rahat el değiştirebildiğini kaydetti.

“Yasa ile kayıtsızlığın ve kaçağın önüne geçilecek”

Bu kayıt dışılığın önüne geçebilmek için internetten yapılan satışların durması gerektiğinin altını çizen Akın, bu sorunun önüne geçebilmek için 2 yıldır üzerinde çalıştığımız yasa tasarısının geçmesinin şart olduğunu belirtti. 2 yıl önce hazırlamaya başladıkları ve 2 ayı aşkın bir süre önce Merkezi Mevzuattan olumlu görüş alınan yasa tasarısının 2 aydır Savcılıktan görüş beklediğini vurgulayan Akın, Savcılıktan görüş gelir gelmez yeni düzenlemelerin ve uygulamanın yapılacağını sözlerine ekledi. Yasa tasarısının olumlu görüş alıp geçmesi ile bütün araş satıcılarının ve galerilerin yüzde yüz kayıt altına gireceğini ve kayıtsızlığın önüne geçileceğine dikkat çeken Akın, internetten yapılan ve sokakta satılan araçların da denetim altına gireceği aktardı. Akın, yasa ile bütün araçların Araç Kayıt Dairesi’nde devir, muayene ve seyrüsefer işlemleri, ek olarak da emisyon testini yapmak ve evraklarını tamamlamak zorunda kalacağının da altını çizdi.

“Polis kontrolü de yetersiz”

Bugün araçların evraklarının elden ele geçtiğini söyleyen Akın, “Araçlar kayıt dışı bir şekilde el değiştiriyor, kimin arabasının kimde olduğu belli değil, dolayısıyla seyrüsefer kontrol altına alınamıyor. Sadece polis denetleme yapabiliyor ama o da bu anlamda çok zayıf bir uygulama yürütüyor. Polis denetimleri yeterli değil ve zaten her gün trafiğe çıksalar bile 40 bin seyrüsefersiz aracı denetlemeleri imkansızdır. Öte yandan merkezi bir yolda bir günde 100 araç kontrol edilebilir ama binlerce araçtan bahsedilmektedir. Bunların yanında bahsettiğim yasa tasarısı geçerse oto kontrolü sağlayacak, birileri çıkıp araçları peşinden koşmak zorunda kalmayacak” dedi.

“Memur ve doktorlar, oturdukları yerden araç satıyor”

Memurların, kaportacıların, elektrikçilerin ve hatta doktorların evde oturdukları yerden yasal olmadığı halde internet üzerinde araba alıp satarak kazanç sağladıklarının altını çizen Akın, Galerilerin de bu durumla başa çıkmak için kendilerine araç geldiğinde aracı galerinin üzerine almada kayıt dışı satış yaptıklarını söyledi. Bunun önlenmesi de hazırladıkları ve Savcılık’ta bekleyen yasa tasarısının biran önce işleme geçmesi gerektiğini aktaran Akın, galerilerin bu yasa ile faturasız ve gider pusulasız iş yapamayacaklarını kaydetti.

“Herkes vergisini ödemek zorunda kalacak”

Yasa ile gelecek olan yeni uygulamada muhtarların bu işte devre dışı bırakılacağını söyleyen Akın, şimdi yaşanan problemin başlangıcının muhtarlarda başladığını belirtti. Akın, yine yasa ile şahıstan araba alan bir kişinin evraklarını alıp elini kolunu sallayarak gidip araç kayıtta işlem yapamayacağını ve işlemlerin noter onaylı olacağını, noterlerde kayıt altında olacağını sözlerine ekledi. Şimdi de araç devirlerinin noter ve muhtar onayı ile yapıldığını hatırlatan Akın, farkın noter ve muhtarların kayıt altında tutulmaması olduğunu kaydetti. Yasa ile yapılacak düzenlemede devir kağıdında noterin numarası, makbuzu ve tasdik numarasının yazılacağını belirten Akın, bu sistemle herkesin vergisin ödemek zorunda kalacağını söyledi.

“Maliye her yıl 3 milyon TL kaybediyor”

Kayıtsız kaçak araçlardan Maliye’nin sadece evraklarla ilgili yıllık 3 milyon TL’ye yakın kaybı olduğunu ifade eden Akın, bir aracın devrinin bin TL civarında olduğunu vurguladı. Kişilerin para ödememek için evrakların elden ele gezdirildiğinin altını çizen Akın, halböyle olunca her araç devri olacağında devletin kaybettiğini söyledi.

“Bolibifi bırakın, kayıt dışılığı önleyin”

Geçtiğimiz gün Maliye Bakanlığı’nda bu konu hakkında yetkililerle görüştüğünü söyleyen Akın, Marketlerde bolibifin peşine düşeceklerine internetteki satışları durdurmalarını, bu satışlar yüzünden devletin 3-4 milyon TL kayba uğradığını anlattığını kaydetti. Ek olarak da 2’inci el satışında sırf bu yüzden sektörün battığını ve iflas ettiğini de dile getirdiğini vurgulayan Akın, Yıllardan beri hükümetlerin kayıt dışı işleme göz yumduklarını, 2 yıl uğraşıp yasa tasarısını hazırladıklarını ama halen görüş beklediklerini aktardı.