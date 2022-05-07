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Kayıp şahıs aranıyor!

Tuzluca’da sakin Mariam OMECHENKO aranıyor.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 10:32
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Kayıp şahıs aranıyor!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.05.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Tuzluca’da sakin Mariam OMECHENKO(K-15) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılıp halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir. 

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