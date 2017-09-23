Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri Londra’ya gidiyor

Özgül Gürkut Mutluyakalı

Kıbrıs’ta 1963-64 ve 1974 yıllarındaki olaylarda kaybolan kişilerin gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine verilmesi amacıyla çalışmalar yapan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üç üyesi, İngiliz arşivlerinden yararlanmak için Londra’ya gidiyor.

TAK muhabirinin Komitenin Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’ten aldığı bilgiye göre, Kıbrıslı Türk üye Küçük, Rum üye Nestoras Nestoros ve BM temsilcisi üçüncü üye Paul-Henri Arni, 25-28 Eylül arasında İngiliz yetkililerle görüşmeler yapacak.

Londra’ya yarın gidecek komite üyeleri, İngiliz arşivlerinde Kıbrıs’ta 1963-63 ve 1974 yıllarına ait verilerden yararlanmak için izlenecek prosedürü belirleyecek.

Komite üyeleri, benzer bir ziyareti daha önce New York’a da yaparak BM arşivlerinin taranması için görüşmeler yapmıştı.

Arşivlerin incelenmesi işlemlerini Kayıp Şahıslar Komitesi bünyesinde bir Kıbrıslı Türk bir Kıbrıslı ve bir de BM temsilcisinden oluşturulan komite yapacak.

Öte yandan Kayıp Şahıslar Komitesi, kayıpların akıbetini belirlemek amacıyla kazılarını adanın her iki tarafında sürdürüyor.

Geçen yıl askeri bölgelerde 10 kazı yerinde çalışma yapan komite bu yıl şu ana dek izin verilen 11 bölgeden 8’inde kazı yaptı.

Komite verilerine göre 1511 Kıbrıslı Rum, 492 de Kıbrıslı Türk olmak üzere toplam 2003 kayıp bulunuyor. Komite bugüne kadar 1157 kazı yerinde 1214 kişiyi buldu. 622 Kıbrıslı Rum ve 1190 Kıbrıslı Türk kayıp kimliklendirilip ailelerine teslim edildi.