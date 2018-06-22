Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95465
ALTIN
192.083
DOLAR
4.7038
STERLİN
6.2362
EURO
5.4788
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
banner34

Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri Moskova’da yuvarlak masa toplantısına katıldı

CMP’nin üç üyesi, Rusya Federasyonu'ndaki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Bölgesel Delegasyonu'nun daveti üzerine, 21 Haziran'da Rus uzmanlarla birlikte “Kayıp Şahıslar ve Ölü Organların Tanımlanması için koordineli çokuluslu işbirliği” konulu bir yuvarlak masa toplantısına katıldı.

22 Haziran 2018 Cuma 14:36
Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri Moskova’da yuvarlak masa toplantısına katıldı

banner39
Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP)’nin üç üyesi, Rusya Federasyonu'ndaki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Bölgesel Delegasyonu'nun daveti üzerine, 21 Haziran'da Rus uzmanlarla birlikte “Kayıp Şahıslar ve Ölü Organların Tanımlanması için koordineli çokuluslu işbirliği” konulu bir yuvarlak masa toplantısına katıldı.

CMP’den yapılan açıklamada, Moskova’daki toplantıya İnsan Hakları Başkanlığı Konseyi, Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Acil Durum Bakanlığı'ndan uzmanların yanı sıra, bir aile derneği başkanı ve bir akademisyenin katılarak deneyimlerini paylaştığı ifade edildi.
Açıklamaya göre, toplantıda CMP Üyeleri Kıbrıs projesine dikkat çekerek, kayıp kişilerin aranmasında koordineli bir mekanizmanın avantajlarının altını çizdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIBTES: “Birey özgürlüğü esastır”
KIBTES: “Birey özgürlüğü esastır”
CTP’den Lefke’de aday tanıtım etkinliği
CTP’den Lefke’de aday tanıtım etkinliği
Çolak, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı
Çolak, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim