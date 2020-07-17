Kayıp Şehit Mavili defnedildi

20 Temmuz 1974’te şehit olan, arama çalışmaları sonucunda bulunan ve kimlik tespiti yapılan kayıp şehit Mavili için saat 09.30’da Küçük Kaymaklı Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Mavili, cenaze namazının ardından Lefkoşa'da Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve diğer yetkililer katıldı.

Törende şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı.

Şehidin tabutu üzerindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı defin öncesi Şehit Mavili'nin abisi Kemal Mavili'ye sunuldu, şehit Mavili'nin vatana yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür edildi.

Definin ardından tören tamamlandı. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar bir süre aile ile sohbet etti.