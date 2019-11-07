Kayıtdışılığa yönelik işbirliği protokolü imzalandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İnşaat Müteahhitleri Birliği arasında var olan kayıt dışılığa yönelik işbirliğine, Kıbrıs Türk Sanayi Odası imza koyarak dahil oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokol, kayıt dışı işçilik ve kayıtsız yabancı uyruklu işçi istihdamını önlemek, yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinlerini tek bir noktadan gerçekleştirerek kayıt altına alıp KKTC çalışma yaşamını ve yabancı işgücü piyasasını disiplinize etmek, devletin kayıt dışılıktan kaynaklanan gelir kayıplarını önlemek ve bunun yarattığı haksız rekabeti ortadan kaldırmak temelinde KTİMB üzerinden yabancı uyruklu kişilerin çalışma izinlerini yaptırmak isteyen KTSO üyelerinin yabancı uyruklu işçi istihdamına ilişkin izin işlemlerinin, protokol kapsamındaki her üç tarafın da işbirliği içerisinde yürütmesine yönelik uygulama esaslarını düzenliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreni öncesinde yapılan konuşmalarda ilk sözü alan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, “Devlet, sivil toplum örgütlerine inandı, güvendi” diyerek bugün “tarihi bir gün” yaşadıklarını vurguladı.

Kayıt dışılık ve istihdam ile ilgili oluşturulacak bir havuz ile bir veri tabanı ortaya çıkacağını belirten Avunduk, devlet ile özel sektörün birlikte çalışmasının avantajını yakalayacaklarını dile getirdi.

“Devlet yürütme işini yapacak bizim önümüzü açacak, özel sektör olarak biz de devlete güvenimizi aşılayacağız” ifadelerini kullanan Avunduk, Müteahhitler Birliği ve Çalışma Bakanlığı’na teşekkür etti.

GÜRCAFER

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de konuşmasında, Birliğin Çalışma Bakanlığı ile kayıt dışı yaşamı kayıt altına almak adına 12 yıllık bir işbirliği geçmişi olduğuna dikkat çekerek, bu ilişkiyi kurumsal bir hale dönüştürdüklerini belirtti.

Ülkenin kanayan yarası olan kayıt dışılığın, emeğin sömürülmesinin önüne geçmek, ülkeye doğru iş gücünün gelmesini sağlamak, bununla birlikte verimliliği artırmak amacıyla işbirliği protokolüne imza atıklarını söyleyen Gürcafer, “Daha gideceğimiz çok yol var. Amaç kollektif bir çalışmada örnek sergilemek. Birlikte çalışmaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Sanayi odası ile imzalanacak protokolün son derece anlamlı olduğunun altını çizen Gürcafer, bunun diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olmasını diledi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Muhaceret Affı ile ilgili yasanın meclisten oybirliği ile geçtiğini anımsatarak, bugünkü protokolün de zamanlama açısından önemli ve anlamlı olduğuna işaret etti.

Yetki ve yük paylaşımının bugünkü imzalarla resmileştirdiğini ifade eden Sucuoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat müteahhitleri ile birlikte uzun yıllardır çalışma yaşamındaki işbirliğini başarılı bir şekilde götürdüklerini kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, gelinen noktada kayıt dışılık alanında insanlık dramı yaşandığına dikkat çekerek, affın gündemde olduğu bu dönemde, Bakanlığın çatısı altında Sanayi odasının da sürece entegre olmasının, kayıt dışılığı minimize etme anlamında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İmzaların hayırlı olmasını dileyen Bakan Sucuoğlu, protokolün denetimin de ciddi habercisi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, işbirliği protokolüne imza koydu.