Kaymak: “Devlet ticaret yapmamalı, yönlendirmeli”

Bertuğ Topal

Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak, ülkede üretmenin ve ürettiğini satmanın zorluklarına işaret ederek ithal ürünlerle aynı şartlarda yarışmadıklarını söyledi. Uygulanan fonların daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Kaymak, bu yönde çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.

Kaymak, göreve gelmesinin ardından sanayicilerin üretim standartlarının artırılması ve işlerinin kolaylaşması için birçok adım attıklarını kaydederek bu adımların devam edeceğini söyledi.

Sanayi bölgelerinin artık çöple kaplı olmayacağını kaydeden Kaymak, yaptıkları çalışmalarda sona geldiklerini ve ihale ile her sanayi bölgesinin temizlik işlerini özel bir şirkete ihale yoluyla vereceklerini belirtti.

Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak, Ali Çıralı’dan devraldığı görev sonrasında ilk kez Havadis’e konuştu, projelerini ve hedeflerini anlattı.

“Değişim ihtiyacı vardı”

Kaymak, geçmiş Sanayi Odası yönetiminin 8 yıl başta kaldığını ifade ederek oda içerisinde bir değişimin şart olduğunu kaydetti. Kendi gruplarının dallarında başarılı insanlar olduğunu ve bu değişimin artık şart olduğunu gören insanlardan kurulu olduğunu söyleyen Kaymak, 8 yıl aynı yönetimin başta kalmasının bir hantallık getirdiğini söyledi.

Kaymak, “Yapmak istediklerini yapmışlardır. Yapamadıklarını da zaten 8 yılda yapamamışlarsa bundan sonra da zordu. Gerçekten bir değişim gerekiyordu. Geçmiş yönetim güzel şeyler yaptı ve son dönemlerinde tıkanmış gibiydiler çünkü gerek mevcut hükümetle gerek Türkiye ile sıkıntı yaşıyorlardı. Bu da böyle olunca Sanayi Odası’nı zora soktu. Ciddi bir seçim oldu. Üyelerin yüzde 80 katılımı ile seçim yaptık. 11 kişilik bir yönetim oluştu ve beni de arkadaşlar başkanlığa öngördüler.

Bu görev kolay bir görev değildir. Özveri ile çalışma gereken, karşılığı olmayan tamamen hizmet odaklı bir görevdir” dedi.

“Kalibrasyon Merkezi kuracağız”

Kaymak, sanayicinin en fazla zorluk çektiği konulardan biri olan kalibre sistemi konusunda adım attıklarını ifade ederek kalibrasyon ve Kuluçka Merkezi kuracaklarının söyledi.

Kaymak, Sanayi Bölgesi’nde odanın bulunduğu binanın çaprazında Ekonomi Bakanlığı’nın olan araziyi aldıklarını ve sistemi buraya kuracaklarını söyleyerek bu merkezin çoktan sanayiye kazandırılması gerektiğini belirtti.

“Akredite olan bir merkez oluşturacağız. Sanayide bazı belgelendirmeler vardır. Bu belgelendirmelerin onaylanması için bünyenizdeki bütün makinelerin kalibre etmeniz gerekir. Türkiye’den bu işlemi yapan bazı yerlerden bu hizmeti alıyorduk. Burayı kurduğumuzda artık yurt dışından getirmeye gerek kalmayacak. Bütün işletmeler de bunu yapmak zorundaydı. Ciddi bir maliyeti var.İstanbul Teknik Üniversitesi bu sistemin nasıl olması gerektiğini söyleyecek. Bu işin projelendirmesini yapacağız ve başlayalım. Kaynak açısından hem Ekonomi Bakanlığı hem Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti bize kaynak sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“Proxy sistemi değişecek”

Sanayi Odası’nın her seçiminde yaşanan bir sıkıntı olan Proxy sistemini de değiştireceklerini ifade eden Kaymak, şöyle konuştu: Bu sistemde başka sanayicilere kendi adına oy kullanmak için yetki veriliyor. Bu gerçekçi bir sistem değil. Son seçimlerde de bu sistem vardı. Dünyada bu sistem bir tek burada kaldı. Bunu kendi yasamızda değiştik, meclise sunduk ve meclis açılır açılmaz bunu değiştireceğiz.”

“Sanayi bölgeleri artık temiz olacak”

Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak, sanayi bölgelerinin temizliği ile ilgili girişim yaptıklarını kaydederekiki aydır bu konuda çalıştıklarını belirtti.

Bütün sanayiler özellikle Lefkoşa sanayisinin durumunun yürekler acısı olduğunu kaydeden Kaymak, “Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin temizliğinin sorumlusu belediyedir. Sanayi Dairesi de altyapısından sorumludur. Belediye yetersiz kalıyor. Sanayi Dairesi de bizim görevimiz değil diyor. Birileri artık bu olaya müdahale etmeliydi. Biz belediyeyle de Ekonomi Bakanı ile de TCYardım Heyeti ile de görüştük. Çünkü temizlik için bir kaynak şarttır. Herkesten söz aldık. Çevre Bakanlığı da bize yasal olarak destek verecek. İhaleye çıktık teklifleri bekliyoruz. Bütün sanayi bölgelerinin temizliğini özel sektöre vereceğiz. Bu iş devamlılığı olan bir iş olacak. Belediye işletmelerden belli bir temizlik parası alır. Belediye başkanı diyor ki ‘ben topladığım parayı size vereyim ben karışmayım’. Sanayi Dairesi de bu parayı takviye edecek. TC yardım Heyeti’nden de bir miktar destek aldıktan sonra bu işi yapacağız” diye konuştu.

“Sanayiciye yardımcı olmaya çalışıyoruz”

Ankara Ticaret Odası’nın geçen hafta kendilerini ziyaret ettiğini ifade eden Kaymak,Ankara Ticaret Odası’nın 170 bin civarında üyeleri olduğunu söyledi. Ekim ayının 2’sinde Ankara’ya gideceklerini ifade eden Kaymak, KKTC’li sanayicileri, Türkiyeli ticaret adamlarıyla bir araya getireceklerini belirtti. 40;’a yakın KKTC’li sanayicinin Ankara’da diğer iş insanlarıyla buluşacağını kaydeden Kaymak, “Ankara Ticaret Odası bize potansiyel alıcıları bulacak. Bizim sanayicimiz böylece karşısında muhatap bulabilecek. 40 sanayici içerisinde 10 tanesi bile malını satabilirse bu bizim için başarıdır” ifadelerini kullandı.

“Sanayi bölgelerini devlet değil odalar yönetmeli”

Sanayi Bölgeleri Yasası için çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Kaymak, sanayi bölgelerinden Sanayi Dairesi’nin değil odaların sorumlu olması gerektiğini belirtti. Dünyada sistemin böyle yönetildiğini kaydeden Kaymak, “Devlet ve hükümet ticaret yapmamalı, yönlendirmeli” dedi.

“Ticaret Odası ile düşman değiliz”

Geçmişte Sanayi Odası ile Ticaret Odası’nın hep düşman gibi görüldüğünü kaydeden Kaymak kendisinin o düşüncede olmadığını belirtti. Başka ülkelerde sanayi ve ticaret odasının birlikte olduğunu kaydeden Kaymak,“Güneyde de bu böyledir. Ticaret Odası üyeleri Sanayi Odası’nın üyelerinden çok daha fazladır. Bizim bin üyemiz var onların 4 bin üyesi var. Ada ülkesi olmamız nedeniyle daha çok ithalata dayalı bir ülkeyiz.

Sanayi Strateji Raporu için çalışılıyor. Türkiye’den maddi kaynak talep edildiğinde bir stratejiniz olması gerektiği her fırsatta söyleniyor. Bu çalışmalar genel sekreterimiz başkanlığında bir ekibimizle çalışıyor. Eğer hayata geçirebilirsek sanayimiz daha iyi şartlara gelebilecek” dedi.

“Sorun çok”

“Devlet ile sanayicinin çözmesi gereken bir çok sorunu var. Fiyat İstikrar Fonları konusu bu sorunların başında geliyor. Sanayiciyi, dıştan gelen muadil bir üründe fon ile koruyabilirsin. Bazı yerli ürünlerin muadili ürünlerin ithal edilmesi durumunda fonlanması ile ilgili Ekonomi Bakanımız ile görüşmelerimiz sürüyor.

Dıştan gelen ürünlerle eşit şartlarda yarışmıyoruz. Bir yandan da bakıyorsun Ticaret Odası fonların kaldırılmasını istiyor. Baktığınızda onların 4 bin üyesi var bizim bin üyemiz var. Önümüzde de seçim vardır. Bizi mi mutlu edecekler Ticaret Odası’nı mı göreceğiz. Sanayicinin ciddi sıkıntıları vardır. Ticaret Odası ile bizim bir sıkıntımız yok. Beraber bazı AB projelerini yürütüyoruz.Fonlar yönünde bir talebimiz var. Bu hafta görüşeceğiz. Bazı fonlar çok cüzi miktarda kalıyor. 10 yıldan bu yana yeni üretilen mallarımız var. Ve bunlar için de fonlar belirlememiz gerekir. Fon olmazsa imalatçımız da iş yapamaz.”

“Temel amaç her kesimle iyi ilişki”

Kaymak temel amaçlarının her kesimle ilişkilerini iyi tutmak olduğunu kaydederek devletle de sorunların olacağını ancak aslolanın karşılıklı saygı ve iiy ilişki olacağını kaydetti. Kaymak, bürokrasinin zaman zaman çok yavaş hareket ettiğini ifade ederek “Devlette işleyiş çok değişken olabiliyor. Burada devlet dairelerinin biraz daha ciddi daha öz verili davranması gerekiyor. Bazı memurlar gerçekten özveri ile çalışıyor bazıları da gerçekten kötü. Üst makamlar da iş yaptıramıyor. Devlet dairelerinde disiplin daha iyi olabilir. Ama bu demek değildir ki bütün devlet daireleri böyledir” şeklinde sözlerini tamamladı.