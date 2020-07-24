Kaymakama veda yemeği

2000 yılından bu yana İskele Kaymakamlığı’nda görev alan, 2002 yılından itibaren de 16 yıl boyunca Kaymakam Muavinliği yapan, Ağustos 2018’de de İskele Kaymakamlığı’na atanan Mustafa Ürüncüoğlu, emekliye ayrıldı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da emekliye ayrılan Mustafa Ürüncüoğlu’nun onuruna veda yemeği düzenledi.

Düzenlenen yemeğe İskele Belediyesi Meclis Üyeleri de katıldı.

BAŞKAN SADIKOĞLU, ÜRÜNCÜOĞLU’NA TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM ETTİ

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, veda yemeğinde yaptığı konuşmada, İskele halkı adına, yapmış olduğu katkılardan dolayı Mustafa Ürüncüoğlu’na teşekkür etti.

Ürüncüoğlu’na teşekkür plaketi de takdim eden Başkan Sadıkoğlu konuşmasında şunlara yer verdi: “İskele Belediyesi ile her zaman işbirliği içerisinde olan, her zaman bizlerle fikir alış verişinde bulunan, İskele için, İskele Kaymakamlığı’nda 20 yıl boyunca hizmet veren Kaymakamımız Mustafa Ürüncüoğlu’na bundan sonraki yaşamında mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyor, emekliliğinin de hayırlı olmasını temenni ediyorum.”