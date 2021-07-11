Kaymakamlık Yarın Kapalı!

Güzelyurt Kaymakamlığı‘nda çalışan 4 görevli Covid-19 pozitif çıktı, Kaymakanlık çalışmalarına ara verdi.
Müfettiş dahil 4 pozitif
Haber Merkezinin edindiği bilgiye göre, Kaymakamlık Müfettişi’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi pozitif çıktı, Kaymakamlık yarın hizmet veremeyecek.
Kaynak:Özgür Gazete
https://www.ozgurgazetekibris.com/kibris/50960-guzelyurt-kaymakamliginda-4-kisi-covid-19-pozitif.html?fbclid=IwAR1AhLev5hTswgfGWPUvxj1-fq9ot9lKGpoZEdw8mxa-zL3uPOG9rcpkDmE
Son Güncelleme: 11.07.2021 23:42