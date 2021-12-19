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Kaymakamlık'ta koronavirüs vakası

Lefkoşa Kaymakamlığı'nda bir personelin pozitif olması nedeniyle Lefkoşa Kaymakamlığımızın Dernekler, Hali araziler, Yabancıların evlendirilmesi, Akaryakıt-Tüp Gaz İzinleri, İnşaat ve Arşiv bölümleri bir hafta süre ile çalışmalarına ara verildi

19 Aralık 2021 Pazar 13:09
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Kaymakamlık'ta koronavirüs vakası
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Lefkoşa Kaymakamlığımızda yapılan rutin PCR taraması sonucunda, bir personelimizin PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. 

Bu nedenle, sağlık riski yaratmadan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda, 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Lefkoşa Kaymakamlığımızın Dernekler, Hali araziler, Yabancıların evlendirilmesi, Akaryakıt-Tüp Gaz İzinleri, İnşaat ve Arşiv bölümleri bir hafta süre ile çalışmalarına ara vermiştir. 

Kaymakamlığımızın bir hafta süre ile çalışmalarına ara verdiği kapalı bölümleri dışında kalan Kimlik İşlemleri, doğum-ölüm kayıtları, ateşli silahlar, kuyu izinleri ve tasdik işlemleri bölümleri açık olup hizmet vermeye devam edecektir."

Son Güncelleme: 20.12.2021 01:04
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