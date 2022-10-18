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Kaymakamlıktan önemli duyuru!

Beyköy’de  askeri top atışları nedeniyle bazı bölgelere giriş yasaklandı.

18 Ekim 2022 Salı 15:12
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Kaymakamlıktan önemli duyuru!



Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 28’inci Topçu Alayı 1’inci Topçu Tabur Komutanlığı (Ulukışla),  tarafından Beyköy atış ve tatbikat alanında 26 Ekim'e kadar 07.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atışlar kapsamında hudutları belirlenen yasak bölge şöyle:

“Batıda; Gökhan-Beyköy-Değirmenlik-Levent Taş Ocağı hattı; Doğuda; Yeniceköy –Kalavaç (1 km batısı) –Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı. Kuzeyde; Beşparmak Dağları-Alevkayası yolu-Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü bölge hattı. Güneyde; Yeniceköy-Kornalı Tepe, Beyköy hattı.”

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, 4 kilometre mesafedeki bütün köy ve mezarlara komutanlık tarafından serbest giriş tebligatı yapılmadan, bölgeye girişin  can ve mal güvenliği emniyeti bakımından tehlikeli olduğu ifade edildi.

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