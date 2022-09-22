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Kaymakamlıktan önemli duyuru!

Güzelyurt Kaymakamlığı, 4-6 Ekim tarihleri arasında, Çamurova atış alanı Hava Savunma Atış Bölgesinde atış yapılacağını duyurarak, atış yapılacak gün ve saatlerde hudutları belirtilen bölgelere girişin yasak olduğunu bildirdi.

22 Eylül 2022 Perşembe 09:34
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Kaymakamlıktan önemli duyuru!



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 4-6 Ekim tarihlerinde saat 08.00-18.00 arasında, “yasak bölge" ilan edilen bölgeler şöyle:

“Batıda; Kum Tepe’den Başak Mevkii hattı, Doğuda; Kumköy Helikopter Pisti-Yayla 500m güney hattı, Kuzeyde; Başak Mevki 500 m güney batısı, Yayla 500 m güney hattı, Güneyde; Kum Tepe Kumköy Helikopter Pisti hattı.”

Kaymakamlık, belirtilen gün ve saatler arasında, hudutları belirtilen bu bölgelere can ve mal güvenliği açısından girilmemesi uyarısında bulundu.

Ayrıca Kaymakamlık, atışlara müteakip bölgede patlamayan mermilerin arama ve imha işlemleri devam edeceğinden serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girişin yasak olduğunu da vurguladı.

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