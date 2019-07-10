Kaymakcı:Umarım bir gün Kıbrıs meselesine çözüm bulabileceğiz

İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi DominiqueParavicini, “İsviçre Milli Günü” kutlamaları çerçevesinde Büyükelçilikte resepsiyon verdi.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, resepsiyondaki konuşmasında, İsviçre’nin dünyadaki karmaşık sorunlara barış ve çözüm getirme çabalarını takdir ettiklerini söyledi.

İsviçre’nin Türkiye için barış, tarafsızlık ve çözüm ifade ettiğinin altını çizen Kaymakcı,Kıbrıs meselesine 2004’te Brüksel’de ve Lefkoşa’da bir çözüm bulunamadığında da İsviçre’de müzakere edildiğini anımsattı.

Kaymakcı, “Umarım bir gün Kıbrıs meselesine Ankara’da, Lefkoşa’da veya İsviçre’nin dağlarında bir çözüm bulabileceğiz. İsviçre’nin dünyadaki karmaşık sorunlara barış ve çözüm getirme çabalarını takdir ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

(BRT/AA)