Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
Google Asistan Türkçe öğrendi
Google Asistan Türkçe öğrendi
NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi
NASA Görüntüledi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
banner40

Kaymaklı Şehitleri anıldı

25 Aralık 2018 Salı 13:12
Kaymaklı Şehitleri anıldı

Hüseyin Ruso’nun da aralarında bulunduğu Kaymaklı Şehitleri için Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.

Törende ilk olarak Şehitler Anıtı’na protokol sırasına göre çelenkler konuldu. Saygı, duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

banner41
Ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Benan, geçmişte acı dolu günler yaşandığını ve Kıbrıs Türkü’nün kahramanca mücadele verdiğini anlattı.

Gürsel Benan, egemenlik ve özgürlüğün ifadesi olan devletin şehitlerin emaneti olduğunu belirterek, “Bu emeneti yarınlara taşımak da bizim görevimizdir” dedi.

Güvenli bir geleceğin yollarının hep birlikte aranması gerektiğini vurgulayan Benan, Türkiye ve Türk ordusunun, adanın en güçlü garantisi olduğunu söyledi.

Gürsel Benan’ın konuşmasının ardından bazı okullardan öğrenciler, “Şehitlerimize Ağıt”, ‘Hüseyin Ruso’, ‘Küçük Kaymaklı’da Şehit Askerin Mezarı Başında’ adlı şiirleri okudu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kaymaklı Şehitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akter: Her kesimin sesine editoryal bağımsızlıkla objektif temellerde yer veriyoruz
Akter: Her kesimin sesine editoryal bağımsızlıkla objektif temellerde yer veriyoruz
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Noel'i denize girerek kutladılar
Noel'i denize girerek kutladılar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim