Kaymaklı Şehitleri anıldı

Hüseyin Ruso’nun da aralarında bulunduğu Kaymaklı Şehitleri için Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.

Törende ilk olarak Şehitler Anıtı’na protokol sırasına göre çelenkler konuldu. Saygı, duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Benan, geçmişte acı dolu günler yaşandığını ve Kıbrıs Türkü’nün kahramanca mücadele verdiğini anlattı.

Gürsel Benan, egemenlik ve özgürlüğün ifadesi olan devletin şehitlerin emaneti olduğunu belirterek, “Bu emeneti yarınlara taşımak da bizim görevimizdir” dedi.

Güvenli bir geleceğin yollarının hep birlikte aranması gerektiğini vurgulayan Benan, Türkiye ve Türk ordusunun, adanın en güçlü garantisi olduğunu söyledi.

Gürsel Benan’ın konuşmasının ardından bazı okullardan öğrenciler, “Şehitlerimize Ağıt”, ‘Hüseyin Ruso’, ‘Küçük Kaymaklı’da Şehit Askerin Mezarı Başında’ adlı şiirleri okudu.