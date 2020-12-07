“Kaynak bitti, hükümet yokluğunda ek bütçe yaratılamadı”

Bahar SANCAR /GÜNDEM KIBRIS



Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, mecliste yaptığı konuşmada öğrencilere ücretli karantina konusu hakkında bilgi verdi ve “pandemiye yönelik 2020’ye ayrılan kaynağın tamamının bittiğini” açıkladı.

Tur operatörü gibi karantina için organizasyonlar yaptıklarını söyleyen Amcaoğlu, şu anda 46 tesiste, 2800 civarında kişinin karantinada tutulduğunu söyledi. Mart ayından bu yana vaka sayılarını hatırlatan Amcaoğlu, ‘rakamlarla ortada’ olduğunu savundu.

Hükümetsizlik nedeniyle ‘ek bütçe yaratılamadığını’ da söyleyen Amcaoğlu, geçici bir süre bazı kararların alınmak zorunda kalındığını açıkladı. Mailye Bakanı, 5 bine yakın KKTC vatandaşı öğrencinin karantina süreci için çalışma yapıldığını ve kaynak arandığını belirtti.

Ödeneğin hazırlandığı takdirde açıklama yapacaklarını da sözlerine ekleyen Amcaoğlu, bundan önce sağladıkları gibi bundan sonra da sağlayabilirlerse öğrenciler için bir düzenleme yapılacağını kaydetti.