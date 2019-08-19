Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır

Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Haspolat ağıllar bölgesinde H.T kaynak yaptığı sırada, makineden çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:44
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Polisten yapılan açıklamaya göre;“18.08.2019 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Haspolat Su Arıtma Tesisinin güney kısmında ağıllar bölgesinde, H.T, kendisine ait ağılın önünde kaynak yaptığı sırada, makineden çıkan kıvılcımdan dolayı kuru otların tutuşması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, 1 adet elektrikli testere, 1 adet el arabası lastiği, yaklaşık 25-30 metre uzunluğunda plastik su hortumu, ayrıca ağılın yanında bulunan Y.D’ye ait arazi içerisinde bulunan 1 adet matkap, 1 adet el testeresi, 5 adet kalıp tahtası yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Alevkayası - Esentepe Anayolu’nda toprak kayması
Alevkayası - Esentepe Anayolu’nda toprak kayması
Türkmenistanlı sanatçılar Myradaliev ile Nuryeva’nın sergileri açıldı
Türkmenistanlı sanatçılar Myradaliev ile Nuryeva’nın sergileri açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim