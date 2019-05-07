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Kaynarca'dan KTOEÖS tepkisi

 Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki öğretmenler arasında suni huzursuzluk yaratmaya çalıştığını savunarak, “Buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

07 Mayıs 2019 Salı 14:52
Kaynarca'dan KTOEÖS tepkisi
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Kaynarca, Gönüllü Hala Sultan Platformu eliyle gerekli tedbirleri alacaklarını, eylem yapacaklarını açıkladı.
Sendikayı ve temsilcilerini provokatörlük ve samimiyetsizle suçlayan Kaynarca, öğretmenlerin uydurma raporlarla ve çeşitli sebeplerle derslere girmediğini, öğrencilerin eğitim alma hakkını gasp ettiğini iddia etti, “Evlatlarımıza üvey evlat muamelesi yapıldığını düşündüğümüz bu yaklaşımlar okul aile birliği olarak bizleri üzüyor, tedirgin ediyor” dedi.
Kaynarca, KTOEÖS’ün dün Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaptığı iki saatlik uyarı greviyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Okulun idari yapısında sıkıntılar olduğunu, okul aile birliği kanalıyla durumun Milli Eğitim Bakanlığı’na iletildiğini söyleyen Hikmet Kaynarca,  bakanlığın hem sözlü hem de yazılı olarak okul müdürü Ali Yaman’ı görevlendirme konusunda yetkilendirdiğini savundu. 

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Kaynarca, “Gerek görüldüğünde bakanlığın onayında ve müdürün yetkisinde çoğu okulda görevlendirme yapılabiliyor. Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde buna sendika eliyle engel olunuyor, okulda kaos ortamı oluşturmak isteniyor” iddiasında bulundu.
KKTC mezunu ilahiyatçıların öğretmenlik için atanmasının yıllardır bakanlık ve Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle engellendiğini de ileri süren Kaynarca, sendikanın bu durumu diline dolayarak istismar aracı olarak kullandığını öne sürdü. 
Çocukların din eğitimi alma hakkının ilkokul dördüncü sınıf müfredatına konulduğunu, bunun Anayasada da yer aldığını söyleyen Kaynarca, “Bu madde bugüne kadar işletilmedi, boşluklar geçiştirildi ada genelindeki din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine branş öğretmeni atandı. Bunların perdelenmesi, bu konuda sadece Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapan bazı öğretmenlerimizin üstünden prim yapılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Kaynarca,  bir öğretmenin maaşının kamuoyu önünde dile getirildiğini, bunun üzerinden kin ve nefret üretildiğini iddia ederek, bunun öğretmen onuruna ters düştüğünü söyledi.

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KTOEÖS
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Selim can 2019-05-07 16:10:34

Yürekten alkışlıyorum... Sendikanın niyetini çok güzel ortaya koyan tespitler.. insanları okuldan sogutarak, okulu işlemez hale getirmeye çalışıyorlar. Keşke bakanlık buna göz yummasa, o masum çocukların siyasete kurban gitmesine hizmet etmese.. Eylem kinusunda sonuna kadar hakļilar. Diger turlu bu feryada kulak veren yok gibi..

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