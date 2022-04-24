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Kaza anında silahını düşürdü

24 Nisan 2022 Pazar 12:28
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Kaza anında silahını düşürdü

Girne’de, Ziya Rızkı Caddesinde üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada kendisine aracın çarpmasından sonra, bahse konu şahıs tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı yere düşürüp, olay yerinde durmayarak ayrıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

23.04.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Ziya Rızkı Caddesinde üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kaldırım üzerinde yürüdüğü sırada kendisine aracın çarpmasından sonra, bahse konu şahıs tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı yere düşürüp, olay yerinde durmayarak ayrılmıştır.

Bahse konu tabanca emare olarak alınmış olup, yürütülen soruşturma kapsamında tasarrufundaki tabancayı düşürerek olay yerinden ayrılan şahsın T.Ş.(E-35) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Z.D.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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