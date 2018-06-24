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Kaza değil cinayet

Tonlarca çakıl yüklü kamyonu aşırı süratli olarak kullanan Ramazan Tomuk, önündeki arabaya çarpmamak için direksiyon kırıp, kamyonun karşı şeritteki bir arabanın üzerine devrilmesine neden oldu.

24 Haziran 2018 Pazar 12:30
Kaza değil cinayet

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ramazan Tomuk, NF 302 plakalı çakıl yüklü kamyonla aşırı süratli bir şekilde İskele’den Karpaz istikametine giderken, önündeki araba sola dönmek istedi.

Direksiyonu sağa kıran Tomuk, kamyonun kontrolünü kaybetti. Kamyon karşı şeritte Lefkoşa istikametine doğru giden FM 897 plakalı arabaya vurdu.

Tamamen kontrolden çıkan kamyon bir süre önünde sürüklediği arabanın üzerine devrildi.

Feci kazanın ardından çakıl yüklü kamyonun altında ezilen araçta sıkışan karı koca feci şekilde can verdi.

Anayol savaş alanına döndü

Dehşet verici kazada, anayol savaş alanına dönerken polis anayolu her iki yönden trafiğe kapattı.

Kamyonun altında sıkışan araçta Bowan çiftinin cansız bedeni bir saat süren çalışmalar sonucu çıkarıldı.

Bowan çiftinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Tomuk’un dikkatsizliği bir aileyi yok etti

Kazada kamyon şoförünün aşırı süratli olduğu polis kayıtlarına geçti.

Yönetimindeki çakıl yüklü kamyonla anayolda dehşet yaratan sürücü Ramazan Tomuk’un dikkatsizliği bir aileyi yok etti.

Suriye’den 15 yıl önce ülkeye gelen 4 çocuk sahibi Bowan çifti’nin Yenierenköy’de yaşadıkları ve balıkçılıkla uğraştıkları öğrenildi.

Havadis’in edindiği bilgide,  Kaleil Bowan uzun yıllardır poliste tercümanlık yapıyordu.

Bowan çifti, geride gözü yaşlı üçü kız bir erkek 4 çocuk bıraktı.

Çocukların feryatları yürek yaktı

Kazanın duyulmasının ardından Kaleil ve Emine Bowan’ın çocukları kaza yerine koştu.

Kamyonun altında ezilen aracı gören çocuklar şoka girerken, kaza yerinde koşarak anne ve babalarını aradılar.

Polisten gözyaşları içinde iyi bir haber almak için bekleyen çocukların feryatları yürek yaktı.

Anayol 5 saat sonra trafiğe açıldı

Feci kazada, polis Ercan-İskele Anayolu üzerindeki kazaya karışan iki aracı uzun saatler sonra kaldırabildi.

Yüklü kamyon ve altında sadece parçaları kalan küçük van aracın kaldırılıp yolun temizlenmesi ile gece saat 22.00 sıralarında trafik yeniden açıldı.

Tomuk bugün mahkemeye çıkarılacak

Dikkatsizliği sonucu iki kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan kamyon sürücüsü Ramazan Tomuk’un bugün tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

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kurt 2018-06-24 14:12:46

ONCELIKLE BASIMIZ SAG OLSUN DA BU KACINCI KAZA HEP SURAT VE DIKKATSIZLIK POLIS NE DIYE KONTROLLARINI SIK SIK YAPMIYOR YOLLARIMIZ YOL DEGIL KI ALLAH HEPIMIZI KORUSUN

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