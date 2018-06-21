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Kaza 'geliyorum' dedi

Haspolat’ta dün sabah yolun ortasında seyreden kamyonet sürücüsü, kazaya neden oldu, iki kişi yaralandı

21 Haziran 2018 Perşembe 10:34
Kaza 'geliyorum' dedi

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre, Haspolat bölgesinde van araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, iki kişi de yaralandı.

Kaza, dün sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

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Haspolat’taki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Mülver Sokak’ta ilerleyen Ali Şuldan yönetimindeki CU 625 plakalı araçla sağa dönüş yaptığı sırada, o esnada doğudan batı istikametine yolu ortalamış şekilde ilerlemekte olan Zeki Güç yönetimindeki JU 253 plakalı kamyonet araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışma sonucunda yoldan çıkan JU 253 plakalı kamyonet araç yol kenarındaki akasya ağacına çarparak dururken, araçta bulunan araç sürücüsü ile yolcu Ayşe Akdeniz yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yapılan ilk müdahale sonrasında araç sürücüsü Zeki Güç taburcu olduktan sonra polis tarafından tutuklanırken, Ayşe Akdeniz ise tedavi altına alındı.

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